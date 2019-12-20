Girne Koleji’nin Lansmanı Yapıldı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kuruluşu olan Girne Koleji’nin KKTC lansmanı yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Girne Koleji lansmanının açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı; “Girne Koleji’nin eğitim camiasına kayda değer bir katkısı olacağına inancımız sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

KALKO: “HEYECANLIYIZ, DENEYİMLİYİZ, GURURLUYUZ”

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko da “Heyecanlıyız, deneyimliyiz, gururluyuz.” diyerek, özel okullara olan talebi artırmak gerektiğini bunun yolunun da kaliteyi ve niteliği artırmaktan geçtiğini söyledi.

CAMBAZOĞLU: “BÜYÜK BİR AYRICALIK OLACAK”

Girne Koleji Genel Müdürü Dilek Cambazoğlu; Girne Koleji olarak dünyayı anlayan ve kendini doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştirmeye ve öğrencilerin özgünlüğüne, öğretmenlerin deneyimine duydukları güvenle, evrensel ve ulusal başarıya hazır olduklarını belirtti.

AKPINAR: “

GAÜ Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; kaliteli eğitimi, toplumun bütün kesimlerine adil olarak yaymak istediklerini, sorgulayıcı ve araştırmaya dayalı bir öğrenme hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’de Girne Koleji’ni açacaklarını ve dünyanın kapılarını KKTC’den sonra Türkiye’de de ardına kadar açabileceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından imza töreni GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Kolej Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ve Prestij Koleji Kurucusu İlhami Yıldız arasında gerçekleştirdi.



İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Serhat Akpınar; “GAÜ için tarihsel bir gün. Dört kıtaya yayılmış, yüksek öğretim alanını, okul öncesi, orta öğretime kadarki kısmını başlatmış olduk. Girne Koleji’nin hepimize hayırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Ümit Kalko; “Girne Koleji olarak kısa vadede Türkiye’ye yayılıp, uzun vadede kapılarımızı dünyaya açmayı planlıyoruz. Türkiye’nin böyle bir kuruma çok ihtiyacı var. Hayırlısını diliyoruz” şeklinde konuştu.

(RU/YIL)