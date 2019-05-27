Girne Gençlik Merkezi Derneği, Sos Çocukköyü’yle Birlikte Etkinlik Düzenleyecek

1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ…

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 (.): Girne Gençlik Merkezi Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde SOS Çocukköyü ile birlikte etkinlik düzenleyecek.

Taşkent Piknik Alanı’nda yer alacak etkinlik 10.30 – 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gine Gençlik Merkezi Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre halka açık gerçekleşecek etkinliklerde, ip çekme, ip atlama, lingiri, pirilli, tek ayak, yakan top vb. geçmişten günümüze geleneksel çocuk oyunları uygulamalı halk dansları atölye çalışması, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Turu ve “Grup Otantik” konseri yer alacak.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI