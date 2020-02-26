Girne Gençlik Gelişim Merkezi “bir Adım Önde - Kariyer Günleri” Düzenliyor

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Genç İstihdamı Güçlendirme Projesi kapsamında gençlere iş bulma konusunda destek vermek amacıyla “Bir Adım Önde Kariyer Günleri” düzenliyor.
Her ayın son cuma günü düzenlenecek etkinliklerde, ülkenin önde gelen şirketlerinin insan kaynakları sorumluları, gençlerle bir araya gelecek.
Eğitimde CV yazma, mülakat çeşitleri ve iş arama konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları işlenerek, katılımcılara çeşitli mülakat tüyoları verilecek.
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