Girne Düşünce Derneği: “ingilterede Okuyacak Olan Öğrencilerimizin Haklarını Kim Savunacak”

Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, İngiltere’nin Brexit süreciyle birlikte 2021 yılı itibarıyla Avrupa Birliği üye ülkelerinden öğrencilere hak tanıdığı finansal desteği ve burslarını kaldırmasıyla, “İngiltere’de eğitim fırsatının Kıbrıslı Türkler için ortadan kalkmış olacağına” işaret etti.

Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel yaptığı yazılı açıklamada, bu çerçevede, İngiltere’ye Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerden giden öğrencilerin diğer dünya ülkelerindeki öğrencilerle aynı eğitim ücretini ödeyeceğini belirtti.

Tüzel, “İngiltere’de okuyacak öğrencilerimizin haklarını kim savunacak” başlıklı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bu karara ek olarak Üniversite, yüksek lisans ve doktora ücretlerinin gerek covid 19 gerekse dövizin yükselmesi nedeniyle İngiltere’de eğitim fırsatı Kıbrıslı Türkler için ortadan kalkmış durumdadır. İngiltere’nin burs ve AB ülke vatandaşları için eğitimle ilgili verdiği ayrıcalıkların ortadan kalkması ile ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs’ın commonwealth üyesi devletler olmasından dolayı imtiyazlarının sürmesi için gerekli başvuruyu yapmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan AB vatandaşı Kıbrıslı Türk gençlerin İngiltere de eğitim alma seçeneğinin kaldırılmasına dair ne Cumhurbaşkanlığının eğitim birimi tarafından ne de Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından herhangi bir girişim yapılmamıştır. Yakın gelecekte Kıbrıslı Türk öğrencilerinin İngiltere’de eğitim alma imkanına karşı duyarsız kalınmaması gerekmektedir. İvedilikle gerekliliklerin yerine getirilmesini ilgili mercilere hatırlatmayı görev biliriz.”

(HUR/ÖK)

