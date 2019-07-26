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Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı
İKİ KİŞİ ARANIYOR
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Üzerinde ve ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
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Girne\'deki Kavgaya 5 Kişinin Karıştığı Tespit Edildi... 3 Zanlı Tutuklandı, 2\'si Aranıyor...

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Girne\'deki Kavgaya 5 Kişinin Karıştığı Tespit Edildi... 3 Zanlı Tutuklandı, 2\'si Aranıyor...

ABONELERİN DİKKATİNE...

26 Temmuz 2019 Cuma 22:27
Girne\'deki Kavgaya 5 Kişinin Karıştığı Tespit Edildi... 3 Zanlı Tutuklandı, 2\'si Aranıyor...

ABONELERİN DİKKATİNE...

Girne'deki kavga ve bıçakla yaralama olayıyla ilgili 60 numaralı haberimizi yeniden düzenleyerek yayımlıyoruz. Abonelerimizin haberin son halini yayımlamalarını rica ederiz.

(TAK)

GİRNE'DEKİ KAVGAYA 5 KİŞİNİN KARIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

3 ZANLI TUTUKLANDI, 2'Sİ ARANIYOR... YARALI HALEN YOĞUN BAKIMDA

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Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Girne'de dün akşam meydana gelen kavga ve bıçakla yaraĺama olayına 5 kişinin karıştığı tespit edilirken polis, aranan zanlılardan 3'ünün tutuklandığını, 2'sinin ise halen arandığını açıkladı. Kavgada ağır yaralanan S.A.'nın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne'deki olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A.'nın (E-33) yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A.'nın (E-24) da kavgaya karıştığı tespit edildi. 

Aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklandı. M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.

Girne'de Turan Güneş Sokak'ta dün gece iki grup tartışmanın ardından kavga etmiş ve üç kişi bıçaklanmıştı. Kısa isimleri S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A. (E-33) olan 3 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu M.I., F.S. (E-29) ve S.A. ile kavga etmişti. S.A. (E-38) tasarrufundaki bıçakla, M.I.’yı sağ omuz kısmından, F.S.’yi sağ elinden hafif şeklide ve S.A.’yı ise sağ köprücük kemiğinden ağır şekilde yaralamıştı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, S.A. yoğun bakımda müşahede altına alınırken öteki iki yaralı taburcu edilmişti.

(GÜL)

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