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Girne\'de Yarın Kan Bağış Kampanyası Var

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası yarın 08:00-16:00 saatleri arasında, Girne Ramadan Cemil Meydanı\'nda gerçekleştirilecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:05
Girne\'de Yarın Kan Bağış Kampanyası Var
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası yarın 08:00-16:00 saatleri arasında, Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi yönetici ve personeli ile Belpaz Şirketi çalışanları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından kan bağışı konusunda bilgilendirildi.
Kan bağışına belediye çalışanlarının da destek vereceği ifade edilirken, tüm halka da duyarlı olması konusunda çağrıda bulunuldu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kan bağışının önemi ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekerek,  bu zor günlerde herkesi birlik olmaya çağırdı. 
KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

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“18-65 yaş arası 50 kilo üzeri her sağlıklı birey (erkekler 3 ay ara ile, kadınlar 4 ay ara ile) kan bağışında bulunabilir.
Kan bağışından önce yemek yenilmesi, bir gece önce 4 saatten fazla uyku uyunması ve son 24 saat içerisinde alkol tüketiminin olmaması gerekmektedir.
Bağışçılar kan bağış formu doldurulduktan sonra, sağlık kriterlerinin uygun bulunması durumunda kan verebilirler.”
(AK/ÖK)
 

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