Girne’de Yarın Bazı Bölgelere 5 Buçuk Saat Elektrik Verilemeyecek

Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.
(RU/ŞEB)
Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.
(RU/ŞEB)