Girne’de İnternet Kesintisi

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.
(FG)
Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne\'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.
Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.
(FG)