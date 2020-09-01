Girne’de İnternet Kesintisi

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, ekiplerin, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale etttiği kaydedildi.

(FG)