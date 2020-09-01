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Girne’de İnternet Kesintisi

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne\'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Girne’de İnternet Kesintisi
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Lefkoşa, 1 Eylül 20 (TAK): Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.

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Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, ekiplerin, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale etttiği kaydedildi.

(FG)

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