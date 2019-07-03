Girne’de Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri Başladı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Girne Belediyesi’nin yaz aylarında düzenlediği Çocuk ve Gençlik Atölyeleri başladı.

Girne Belediyesi ve Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) iş birliğiyle dün başlayan ve 22 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında, 14-18 yaş gençler için gençlik atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin ilk gününde Stomp oyunu kapsamında, Kolan Hastanesi’nde ilk yardım eğitimi alındı. Sanat Galerisi’ndeki resim ve seramik sergisi ziyaret edildikten sonra foto galeride temel fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi.

Etkinliklerin ikinci gününde ise Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne kenti ve sosyal yaşam hakkında gençlerle söyleşide buluştu.

KERVANSARAY’DA PLAJ OYUNLARI DÜZENLENECEK

Programa göre yarın Girne Belediyesi Kervansaray Halk Plajı’nda “plaj oyunları” etkinliği düzenlenecek. Etkinliklere katılmak isteyen 14-18 yaş arası gençler için Girne Belediyesi Baldöken Otoparkı’ndan saat 10.15’te otobüs kaldırılacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 9 Temmuz’da Karşıyaka Parkı’nda temizlik ve boyama çalışmaları yapılacak. Girne Hayvan Hakları Koruma Derneği 10 Temmuz’da ziyaret edilecek. Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajı’nda 11 Temmuz’da Plaj Oyunları etkinliği düzenlenecek.

Etkinliklere katılmak isteyenlerin, 0533 879 95 95 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.

(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI

