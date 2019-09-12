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Girne’de Cephanelikte Meydana Gelen Patlama Ve Yangın…

YAYIMLANAN MESAJLARDA; “CAN KAYBI OLMAMASININ EN BÜYÜK TESELLİ OLDUĞU” VURGULANDI

Girne’de Cephanelikte Meydana Gelen Patlama Ve Yangın…

YAYIMLANAN MESAJLARDA; “CAN KAYBI OLMAMASININ EN BÜYÜK TESELLİ OLDUĞU” VURGULANDI

12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Girne’de Cephanelikte Meydana Gelen Patlama Ve Yangın…

YAYIMLANAN MESAJLARDA; “CAN KAYBI OLMAMASININ EN BÜYÜK TESELLİ OLDUĞU” VURGULANDI

Lefkoşa, 12 Eylül 19 : İskele Belediyesi, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) , Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Girne’de cephanelikte meydana gelen patlama ve yangınla ilgili  geçmiş olsun mesajı yayımladı, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

SADIKOĞLU: “BİR DAHA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDERİM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu mesajında, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu, olayı korku ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti ve “Devletimize, güvenlik güçlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun diler, bir daha böylesi durumların yaşanmamasını temenni ederim” dedi.

KİŞMİR: “ASKERSİZ VE BAĞIMSIZ KIBRIS’IN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Basın-Sen Genel Başkanı Ali Kişmir de mesajında olayda can kaybının olmamasının tek teselli verici durum olduğunu ifade etti ve yaşanan bu olayın bir kez daha askersiz ve bağımsız Kıbrıs’ın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

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Kişmir, “Daha önce defalarca adanın hem güneyinde hem de kuzeyinde yaşanan benzeri olayların günümüze kadar taşınması bizler açısından büyük bir beceriksizliktir. Hala daha bu çağda yaşam merkezlerinin dibinde askeri mühimmat depolarının bulunması ne kadar geliştiğimizin ve bu konuda ne kadar ilerlediğimizin en bariz örneğidir!” dedi.

BÜSKÜVÜTÇÜ: “FACİA OLMADIĞI İÇİN ŞÜKREDİLMESİ VE  ACİL TEDBİRLER ALINMASI GEREKİR”

(MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de yaşanan kazanın, facia olmadığı için şükredilmesi ve acil tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.
Ülkede asker ve cephaneliğin elzem olduğu görüşünü ifade eden Büsküvütçü,  cephaneliklerin yerleşim yerlerinin uzağına çıkarılmasının en uygun tedbir olacağını kaydetti.

MAMÜLCÜ: “ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLERİ ÇIKARMAK, YAPILMASI GEREKENLERİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü de yaşanan “Bu olaydan çıkarılması gereken dersleri çıkarmak, yapılması veya düzeltilmesi gereken hususları” makro ve mikro seviyede değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, “Özellikle empati yapmak gerek. Yurt dışından gelen turistlerin tüm şehirlerin en iyi ve turistik yerlerinde askeri bölge görmesi ne kadar yarar sağlar malumunuzdur” dedi.

(ÖZ/HÖ)
 

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