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Girne\'de Araç Yangını

Lefkoşa, 9 Mart 2019 (.): Girne\'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın sonucu aracın ön bölümü yandı.

Girne\'de Araç Yangını

Lefkoşa, 9 Mart 2019 (.): Girne\'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın sonucu aracın ön bölümü yandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Girne\'de Araç Yangını

Lefkoşa, 9 Mart 2019 (.): Girne'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın sonucu aracın ön bölümü yandı.

Polisin açıklamasına göre, bugun saat 16.00 sıralarında Alpaslan Bulanık yönetimindeki LD 782 plakalı araçta, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken,  muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak aracın ön kabini, ön kaporta, plastik aksamları ve iki adet ön lastiği yanarak zarar gördü. 

Soruşturma devam ediyor.

(FEZ)

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