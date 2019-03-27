Girne Bölgesi’ndeki Belediye Çalışanlarına İngilizce Dil Eğitimi Verilmeye Başlandı

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Girne Belediyesi tarafından Çatalköy Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi ortaklığıyla yürütülen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” projesi kapsamında çalışanlara İngilizce dil eğitimi verilmeye başlandı.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sekiz hafta boyunca sürecek İngilizce dil eğitiminden 63 çalışan faydalanacak.

Proje kapsamında ayrıca, personel için temel iletişim becerileri, organizasyon becerileri, yerel ve Avrupa Birliği çevre güvenliği mevzuatları eğitimleri gerçekleşecek.

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri projesiyle; bölgede atık toplama hizmetlerinin verimliliği ve kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla katı atık yönetimi ve toplumda katı atığın azaltılması konularında önemli ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, projedeki hedeflerle tamamlayıcılığı olması amacıyla planlanan, paydaşlara yönelik farkındalık çalışmaları, eğitim ve seminerler planlanıp, uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında Girne bölgesinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve toplu olarak hareket edilmesi adına stratejik plan oluşturulmasına katkı yapacak çalışmalar organize edildi, bilgiler toplandı ve bölgenin stratejik planı hazırlanıyor.

"Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri" Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması 4. Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.

(HUR/YIL)



