Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Girnelilere daha çağdaş bir hizmet sunmak amacıyla tasarlanan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın resmi açılış töreninin, 28 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ocak ayında faaliyete başlayan Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine, Türkiye ve KKTC’den yetkililer yanında tüm halk davet edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü binayla ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yarım asırlık sürece rahatlıkla hizmet verecek şekilde öz kaynaklarımızla Girne’mize kazandırdığımız bu eseri tamamlayıp hizmete koymanın gururunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı, bu gururumuzu ve mutluluğumuzu paylaşmaya ve bu tarihi güne bekliyoruz” dedi.

Güngördü, Belediyenin 29 Milyon TL tamamen kendi kaynaklarından harcayarak kente kazandırdığı 8 bin metrekarelik çevre dostu yeni hizmet binasının kentin önümüzdeki yarım asırlık sürecine çağdaş koşullarda hizmet edebilecek şekilde tasarlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güngördü, yeni binayla yeni bir organizasyonla çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya başlayan yeni hizmet binasının açılışı ve tanıtım töreni için kendisinin, tüm meclis üyeleriyle birlikte belediye personelinin büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Güngördü, “Biz gururluyuz ve heyecanlıyız. Ancak, bu bina tüm kentin binası, bu bina aydınlık geleceğimiz çocuklarımızın binası, bu gurura ve bu heyecana ortak olacak tüm halkımızı Cuma günü gerçekleştireceğimiz açılış törenimize bekliyoruz” dedi.

(RU/ŞEB)



