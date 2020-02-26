banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114476
ALTIN
325.658
DOLAR
6.1564
STERLİN
7.9593
EURO
6.7035
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Girnelilere daha çağdaş bir hizmet sunmak amacıyla tasarlanan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın resmi açılış töreninin, 28 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Girnelilere daha çağdaş bir hizmet sunmak amacıyla tasarlanan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın resmi açılış töreninin, 28 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:14
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…
banner337

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Girnelilere daha çağdaş bir hizmet sunmak amacıyla tasarlanan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın resmi açılış töreninin, 28 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ocak ayında faaliyete başlayan Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine, Türkiye ve KKTC’den yetkililer yanında tüm halk davet edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü binayla ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yarım asırlık sürece rahatlıkla hizmet verecek şekilde öz kaynaklarımızla Girne’mize kazandırdığımız bu eseri tamamlayıp hizmete koymanın gururunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı, bu gururumuzu ve mutluluğumuzu paylaşmaya ve bu tarihi güne bekliyoruz” dedi.    

banner317
Güngördü, Belediyenin 29 Milyon TL tamamen kendi kaynaklarından harcayarak kente kazandırdığı 8 bin metrekarelik çevre dostu yeni hizmet binasının kentin önümüzdeki yarım asırlık sürecine çağdaş koşullarda hizmet edebilecek şekilde tasarlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Güngördü, yeni binayla yeni bir organizasyonla çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya başlayan yeni hizmet binasının açılışı ve tanıtım töreni için kendisinin, tüm meclis üyeleriyle birlikte belediye personelinin büyük heyecan duyduğunu söyledi. 

Güngördü, “Biz gururluyuz ve heyecanlıyız. Ancak, bu bina tüm kentin binası, bu bina aydınlık geleceğimiz çocuklarımızın binası, bu gurura ve bu heyecana ortak olacak tüm halkımızı Cuma günü gerçekleştireceğimiz açılış törenimize bekliyoruz” dedi.      

(RU/ŞEB)
 
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 Yılda 3 Bin 500 Sosyal Konut Hedefi
10 Yılda 3 Bin 500 Sosyal Konut Hedefi
Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Dünya Kurallarını Uygulayacak Niyet Ve Kararlılık Lazım”
Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Dünya Kurallarını Uygulayacak Niyet Ve Kararlılık Lazım”
Mecliste Komite Çalışmaları…ceza (değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Mecliste Komite Çalışmaları…ceza (değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Devrimci Genel İş ile MEZ-KOOP toplu iş sözleşmesi imzaladı
Devrimci Genel İş ile MEZ-KOOP toplu iş sözleşmesi imzaladı
Akıncı: “paylaşmayı Başaramazsak Daha Büyük Güçler Gelip Paylaşacak”
Akıncı: “paylaşmayı Başaramazsak Daha Büyük Güçler Gelip Paylaşacak”
“kaybolan Kültürümüz – Yorganlarımız” Sergisi Açıldı
“kaybolan Kültürümüz – Yorganlarımız” Sergisi Açıldı
Dikkat Kaynağından Düzeltme!!!
Dikkat Kaynağından Düzeltme!!!
Ani ölüm: 45 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 45 yaşında hayatını kaybetti
Daü Diş Hekimliği Fakülte Binası İle Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi Törenle Açılıyor
Daü Diş Hekimliği Fakülte Binası İle Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi Törenle Açılıyor
İşverenlere Sosyal Güvenlik Desteği Sağlayan Yeni Teşvik Paketi Yürürlükte
İşverenlere Sosyal Güvenlik Desteği Sağlayan Yeni Teşvik Paketi Yürürlükte

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim