Girne Belediyesi, Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 (.): Girne Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara yönelik “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” yarın başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, 14-18 yaş gençler için Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) iş birliğiyle gençlik atölyeleri, 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için plaj turnuvası, çocuk yogası, seramik atölyesi, resim atölyesi yer alıyor.

Bu yıl Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde organize edilecek sokak basketboluyla da hem çocuklar ve gençler hem de büyükler spor yapıp eğlenme fırsatı bulacak. Etkinliklerle ilgili bilgi ve kayıt için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “PAYLAŞMAYI, SEVMEYİ BİLEN, ÜLKESİNE SAHİP ÇIKACAK ÇOCUKLAR VE GENÇLER YETİŞTİRELİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şubat ve yaz tatillerinde Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin organize ettiği bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, çocukların tatillerini doğa, spor ve kültür sanatla iç içe geçirmelerine olanak sağladığını söyledi.

Güngördü, “Artık, teknoloji çağında yaşayan çocuklarımız, zamanının büyük bir bölümünü tablet ve bilgisayarlar önünde geçirmektedir. Bu tür ortamlar çocuklarımızın ruh ve zihin gelişimi, sosyalleşmeleri ve paylaşmayı öğrenmeleri için çok önemlidir. Ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı doğaya, çocuklarınızı sokağa çıkarınız. Yeşili ve doğa sevgisini, insan ve hayvan sevgisini bilen, paylaşmayı, sevmeyi bilen, ülkesine sahip çıkacak, mutlu çocuklar ve gençler yetiştirelim” dedi.

GENÇLİK ATÖLYELERİ BAŞLIYOR… “GİRNE’DE GENÇ OLMAK”

GİGEM iş birliğinde “Girne’de genç olmak” sloganıyla gerçekleşecek Gençlik Atölyeleri, 2 Temmuz -28 Ağustos 2019 arasında düzenleniyor.

14-18 yaş aralığına yönelik oluşturulan program çerçevesinde gençler, Girne bölgesinde yer alan üniversite gezilerine katılma, plaj oyunları oynama, sosyal sorumluluk projelerinde yer alma, yoga, drama ve çeşitli kültür sanat etkinliklerine katılarak hem eğlenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Gençlik atölyeleriyle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenlerin, 0533 882 36 72 numaralı telefonu arayabileceği kaydedildi.

ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERE SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI



Program çerçevesinde, 26-27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde, Kordonboyu Atatürk Büstü önünde saat 19.00’da Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirilecek.Girne Belediyesi, Akdeniz Spor Birliği, Leymosun Kültür Vakfı, TOL-DTB Amatör Kadın Takımları iş birliğinde sokak basketbolu turnuvası arılar, U 12, U 14, U 16, U 18, büyükler ve masterler kategorilerinde yapılıyor.ETKİNLİK PROGRAMIGençlik Atölyeleri (13-18 yaş) :7 Temmuz -28 Ağustos 2019 (GİGEM) saat: 10.00Survivor -Plaj Turnuvası (6-9 yaş): 17 Temmuz 2019 Çarşamba/ Kervasaray Belediye Plajı -saat: 10.00Survivor -Plaj Turnuvası (10-13 yaş) : 18 Temmuz 2019 Perşembe/ Kervasaray Belediye Plajı-saat: 10.00Çocuk Yogası -(6-13 yaş) : 22 Temmuz 2019 Perşembe/ Kervansaray Belediye Plajı-saat: 10.00Sokak Basketbolu-(12-25+ yaş) : 26-27-28 Temmuz 2019/ Kordonboyu Atatürk Büstü önü saat: 19.00Seramik Atölyesi- (6-13 yaş) : 20 Ağustos 2019 Salı/ Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajı-saat: 10.00Resim Atölyesi-(6-13 yaş) : 22 Ağustos 2019 Perşembe/ / Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajı-saat: 10.00(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI