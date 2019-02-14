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Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği "ritim Atölyesi"yle Sona Erdi

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, “Ritim Atölyesi”yle sona erdi.

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği "ritim Atölyesi"yle Sona Erdi

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, “Ritim Atölyesi”yle sona erdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler, “Ritim Atölyesi”yle sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için düzenlediği birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler, bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan Ritim Atölyesi’yle tamamlandı. Salahi Konal’ın öncülüğünde ritim çalışmaları yapan çocuklar, komutlar eşliğinde ritim tutmayı deneyimlediler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak üç yıldır şubat tatilinde çocuklara etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek, sanata olan yatkınlıklarını keşfetmeleri için bu tür aktivitelerin önemine işaret etti.

Güngördü, etkinliklere katkı koyan herkese, çocuklar ve çocuklarını duyarlılık göstererek etkinliklere getiren ailelerine teşekkür ederek, tüm çocuklara yeni dönemde derslerinde başarılar diledi.

Etkinliğin sonunda çocuklara eğitici kitaplar hediye edildi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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