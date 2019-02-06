Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var



Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Girne Belediyesi Yarı Yıl Şenliği kapsamında yarın Bandabuliya’da 10.00-12.00 saatleri arasında 4-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik seramik atölyesi düzenlenecek.



Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için düzenlediği eğitici ve eğlenceli etkinlikler devam ediyor.



“Eğitime kısa bir mola” sloganıyla düzenlenen Yarıyıl Şenliği kapsamında yarın Bandabuliya’da 4-11 yaş arası çocuklara seramik atölyesi düzenleniyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada yarınki etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.



Etkinlikler, 9 Şubat Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde masal atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ritim atölyesi ile devam edecek.



(YIL/FEZ)

