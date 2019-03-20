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Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “ikinci Caddenin MahkÛmu” Adlı Oyunu Sahneleyecek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Neil Simon’un yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği “İkinci Caddenin Mahkûmu” adlı tiyatro oyununu ilk kez sahneleyecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “ikinci Caddenin MahkÛmu” Adlı Oyunu Sahneleyecek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Neil Simon’un yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği “İkinci Caddenin Mahkûmu” adlı tiyatro oyununu ilk kez sahneleyecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “ikinci Caddenin MahkÛmu” Adlı Oyunu Sahneleyecek

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Neil Simon’un yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği “İkinci Caddenin Mahkûmu” adlı tiyatro oyununu ilk kez sahneleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre oyun, Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği “9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali”nde 21 ve 22 Mart tarihlerinde saat 20.00’de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

GÜNGÖRDÜ: “SANAT, BARIŞA GÖTÜREN YOLDUR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sanatın tüm insanlığı dünya barışına götürecek en önemli yol olduğuna inandığını söyledi.

Güngördü, GİBETSU’nun sanatseverleri dünyanın önemli tiyatro oyunlarından “İkinci Caddenin Mahkûmu” adlı oyunuyla buluşturacağını belirterek, oyunun ortaya çıkmasında emek koyan tüm Gibetsu sanatçılarına ve oyunu yöneten Nermin Uğur’a teşekkür ederek, herkese iyi seyirler diledi.

ATİK: “TELİF HAKLARI ALINAN İLK OYUN”

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, 2 aydan beridir “İkinci Caddenin Mahkûmu” isimli oyunu sahneye koymak için çalıştıklarını belirterek, oyunun günümüzdeki yaşam biçimi ve değişimi traji-komik bir dille ele aldığını kaydetti.

Derman Atik, oyunun; KKTC’de telif hakları yasası olmamasına rağmen Türkiye’de bulunan Onk Ajans’a gereken telif hakkı ödenen ilk oyun olduğuna dikkat çekti.

Atik açıklamasında ayrıca, Nahit Sıtkı Örik’in romanından uyarlanan “Yıldız Olmak” ve Tenese Williams’ın yazdığı “Çökme Tehlikesi” adlı oyunlarla yeni sezona hazırlandıklarını ifade etti.

OYUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Nermin Uğur’un yaptığı oyunda Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Mehmet Soyluoğlu, Ayleta Futsi, Şerife Eminağa, Ayşen Rahvancıoğlu, Sevil Birben Sargın, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Dilek Seçkin ve Fethi Ercan oyuncu olarak yer alırken Fatma Tüney ve Perihan Hulusioğlu da yardımcı yönetmenlik görevini üstleniyor.

Oyunda görev alan diğer isimler ise şu şöyle: Işık Tasarımı ve Işık UygulamaMehmet Saygıer, Dekor Tasarımı Derman Atik, Dekor Uygulama Levent Korol, Celal Onat, Müzik ve Müzik Efekt Uygulama Evren Mercimekçi.

(RU/SEL) FOTOĞRAFLI

 

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