Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim Ve Seramik Sergisi 25 Haziran’da Açılıyor

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi, 25 Haziran Salı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı19.30’da yer alacak. Sergi, 6 Temmuz’a kadar hafta içi 10.00 ile 17.00, Cumartesileri ise 10.00-15.00 arasında ziyarete açık olacak.

Girne Belediyesi Resim ve Seramik Kursları Eğitmeni Bedia Kale, kurslarda kara kalem, sulu boya, resim tekniği, 3 boyutlu çalışmalar ve temel seramik sanatı alanlarında eğitim verildiğini, çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise belediyenin açtığı sanat kurslarının sanatın farklı alanları üzerinde farkındalık yarattığını, Eylül’de başlatılan kursların resim ve seramik sanatlarına olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

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