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Girne Belediyesi’nin Şubat Tatilinde Düzenlediği Yarıyıl Şenlikleri Sona Erdi...

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler hazırlayan Girne Belediyesi’nin, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenlikleri bugün yapılan Ritim Atölyesiyle son buldu.

Girne Belediyesi’nin Şubat Tatilinde Düzenlediği Yarıyıl Şenlikleri Sona Erdi...

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler hazırlayan Girne Belediyesi’nin, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenlikleri bugün yapılan Ritim Atölyesiyle son buldu.

13 Şubat 2020 Perşembe 14:48
Girne Belediyesi’nin Şubat Tatilinde Düzenlediği Yarıyıl Şenlikleri Sona Erdi...

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler hazırlayan Girne Belediyesi’nin, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenlikleri bugün yapılan Ritim Atölyesiyle son buldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Bandabuliya ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliklerde Resim ve Origami Atölye çalışmaları, Seramik Atölyesi, Çocuk Partisi, Masal Atölyesi,  Masa Oyunları ve Ritim Atölyesi yer aldı. Etkinlikler, ücretsiz gerçekleştirildi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugünkü etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklar için düzenlenen birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlilere katılımın her yıl giderek arttığı söyledi.

Nidai Güngördü, yakın zamanda Çocuk Meclisi kurulduğunu belirterek, çocukların da kent yönetimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Etkinliklerin düzenlenmesi için kırtasiye yardımında bulunan Ayten Deniz’e teşekkür eden Güngördü, çocuklara hitaben, “Daha güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız insanları, hayvanları ve doğayı sevin” dedi.

(TUĞ/HA)

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