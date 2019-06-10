banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Girne Belediyesi’nden Fotoğrafçılık Kursu

19 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK KURS İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Girne Belediyesi’nden Fotoğrafçılık Kursu

19 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK KURS İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
Girne Belediyesi’nden Fotoğrafçılık Kursu

19 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK KURS İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Girne Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen yaz dönemi fotoğrafçılık kursu, 19 Haziran’da başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kurs ücreti aylık 50 TL olarak belirlenen, ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve Erkan Çelikeri tarafından verilecek kurslar, çarşamba günleri 19.00-20.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alacak.

banner317
Kayıtların mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi kültür işleri birimine yapılabileceği kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 18 numaralı telefon hattından 147 veya 150 tuşlanarak Kültür İşleri Birimi’nden ve kurs eğitmeni Erkan Çelikeri’den (0542 851 48 66) alınabiliyor.

GÜNGÖRDÜ: “YAZ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİREBİLİRLER”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında gençlerin yaz dönemini iyi değerlendirebileceği ve kendilerini geliştirebileceği fotoğraf kursu açtıklarını söyledi. Güngördü, kültür ve sanat alanında her yaşa yönelik kursların devam ettiğini belirterek, kültür ve sanatla uğraşan kişinin hayat kalitesinin arttığını kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılanlar su için yerleşim alanlarına iniyor
Yılanlar su için yerleşim alanlarına iniyor
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da
Hp Milletvekili Topal’a İzmir’den Davet
Hp Milletvekili Topal’a İzmir’den Davet
Başbakan Tatar: “türkiye Ve Kktc’yi Doğu Akdeniz’den Dışlamaya, Haklarımızı Arzu Ettikleri Gibi Gasp Etmeye Çalışıyorlar”
Başbakan Tatar: “türkiye Ve Kktc’yi Doğu Akdeniz’den Dışlamaya, Haklarımızı Arzu Ettikleri Gibi Gasp Etmeye Çalışıyorlar”
UBP tabanı Kemal Deniz Dana’yı istiyor
UBP tabanı Kemal Deniz Dana’yı istiyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
İşitme engelli gençlerden ‘aynanın sessizliği’ oyunu
İşitme engelli gençlerden ‘aynanın sessizliği’ oyunu
Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarını “endişe” ile karşıladığını açıkladı
Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarını “endişe” ile karşıladığını açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim