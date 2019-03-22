Girne Belediyesi, Dünya Şiir Günü’nde Neriman Cahit Ve Mahmut İslamoğlu Onuruna Etkinlik Düzenledi



Lefkoşa, 22 Mart 19 : Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit ile halk bilimcisi ve şair Mahmut İslamoğlu’nun onuruna şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenledi.

Geceye rahatsızlığı nedeniyle Neriman Cahit katılmazken, Mahmut İslamoğlu hazır bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleştirildi. Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu’ndan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan şiirler okudu ve Hasan Günyüz müzik dinletisi sundu. Gecede ayrıca başkan Güngördü de şiir okudu.

GÜNGÖRDÜ: KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTILAR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, araştırmacı yazar, edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, gazeteci ve öğretmen kimliğiyle tanınan Neriman Cahit’in çok sayıda kitabı yayınlanan ve ödülleri bulunduğuna dikkat çekti.

Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle sahip olduğunu vurguladı. Güngördü, aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan edebiyatçı olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve anlatımları araştırarak eserleştirdiğini kaydetti.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

