Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
ÜNLÜ OYUNCU KKTC'DE DOLANDIRILDI İDDİASI
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
banner282

Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Çalışmaları Kapsamında Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Program Hazırlandı

Lefkoşa 2 Mart 19 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında,  Girne bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencileri için bir program hazırladı.

Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Çalışmaları Kapsamında Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Program Hazırlandı

Lefkoşa 2 Mart 19 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında,  Girne bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencileri için bir program hazırladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Çalışmaları Kapsamında Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Program Hazırlandı

Lefkoşa 2 Mart 19 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında,  Girne bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencileri için bir program hazırladı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar  ilk etapta 4-11 Mart  tarihleri arasında Anafartalar Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde  gerçekleştirilecek.

Program kapsamında; “Gençlik söyleşileri”, “Sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları”  ve “Yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri” konularında çalışmalar yapılacak. 

GENÇLERİ İLGİLENDİREN KONULAR ELE ALINACAK

Psikolog  Ayla Kahraman tarafından gerçekleştirilecek gençlik söyleşisinde; başarının önemi, hedef belirleme, sorun çözme, gençliğin kendini ve çevresini anlama, arkadaş ve aile ile iletişim ve genci tehdit eden durumlarla mücadele konuları ele alınacak. 

Diyetisyen Asena Mertdağ tarafından ise, sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları ile ilgili bilgiler verilecek. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı Hasan Özdal ile Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Uzmanı Çigdem Alasya da, yaşamda teknolojinin yeri ve etkilerini aktaracak.

GÜNGÖRDÜ: ÇALIŞMALAR GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Nidai Güngördü, gençlerin yaşam kalitesini artıracak çalışmaların uzman kişiler tarafından belirlendiğini belirterek, programın ülkenin yetiştirdiği uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

(ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’nın tanınmış ismi hayatını kaybetti
Lefkoşa’nın tanınmış ismi hayatını kaybetti
3 Mart 2019 Pazar Gündemi
3 Mart 2019 Pazar Gündemi
İskele Belediyesi Kültür Evi açıldı
İskele Belediyesi Kültür Evi açıldı
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Doğal gaz Kıbrıs’ın kaderini belirleyecektir”
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Doğal gaz Kıbrıs’ın kaderini belirleyecektir”
İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor
İskele’de Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
İçişleri Bakanı Baybars “düzensiz göçmenler ve KKTC” konulu konferansa katıldı
İçişleri Bakanı Baybars “düzensiz göçmenler ve KKTC” konulu konferansa katıldı
UBP'nin Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı bu hafta da devam ediyor
UBP'nin Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı bu hafta da devam ediyor
Harmancı YUDER heyetini kabul etti
Harmancı YUDER heyetini kabul etti
Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği 43 yaşında…
Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği 43 yaşında…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim