Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi Çalışmaları Kapsamında Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Program Hazırlandı

Lefkoşa 2 Mart 19 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, Girne bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencileri için bir program hazırladı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar ilk etapta 4-11 Mart tarihleri arasında Anafartalar Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında; “Gençlik söyleşileri”, “Sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları” ve “Yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri” konularında çalışmalar yapılacak.

GENÇLERİ İLGİLENDİREN KONULAR ELE ALINACAK

Psikolog Ayla Kahraman tarafından gerçekleştirilecek gençlik söyleşisinde; başarının önemi, hedef belirleme, sorun çözme, gençliğin kendini ve çevresini anlama, arkadaş ve aile ile iletişim ve genci tehdit eden durumlarla mücadele konuları ele alınacak.

Diyetisyen Asena Mertdağ tarafından ise, sağlıklı beslenme ve yeme bozuklukları ile ilgili bilgiler verilecek.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı Hasan Özdal ile Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Uzmanı Çigdem Alasya da, yaşamda teknolojinin yeri ve etkilerini aktaracak.

GÜNGÖRDÜ: ÇALIŞMALAR GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Nidai Güngördü, gençlerin yaşam kalitesini artıracak çalışmaların uzman kişiler tarafından belirlendiğini belirterek, programın ülkenin yetiştirdiği uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

(ÖZ/HA)