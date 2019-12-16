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Girne Belediyesi Çocuk Meclisi İçin Başvuru Süreci 20 Aralık’ta Sona Eriyor

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği için başvuru süreci 20 Aralık’ta sona eriyor.

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi İçin Başvuru Süreci 20 Aralık’ta Sona Eriyor

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği için başvuru süreci 20 Aralık’ta sona eriyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:44
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi İçin Başvuru Süreci 20 Aralık’ta Sona Eriyor

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliği için başvuru süreci 20 Aralık’ta sona eriyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları amacıyla oluşturulacak Çocuk Meclisi’nde 9-15 yaş arası çocuklar yer alabilecek.

Başvuruların; okul yönetimlerine, Girne Belediyesi Danışma Masası’na veya www.girnebelediyesi.com üzerinden yapılması gerekiyor.

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Anafartalar Lisesi’nde 7 Ocak’ta üye çocuklara yönelik Çocuk Platformu toplantısı gerçekleştirileceği, saat 10:00’da başlayacak olan toplantıda konu hakkında detaylı bilgi verileceği, çocuklardan Divan oluşturulacağı ve Çocuk Meclis Başkanlığı seçimi için çocuklara çağrıda bulunulacağı ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte alınacak kararlarda söz almalarının önemine işaret ederek, aile ve öğretmenlerin de bu çalışmaya katkı koymasını istedi. 

Çocuk Platformu’na katılan ve üyelik başvuru formu dolduran çocuklar arasından, Divan Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yedek Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Genel Kurul ve Meclis Yürütme Kurulu seçileceği, alt çalışma grupları oluşturulacağı ifade edildi.

(ID/ÖK)
 

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