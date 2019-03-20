Girne Belediyesi, Cahit Ve İslamoğlu Onuruna Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı araştırmacı yazarı ve şair Neriman Cahit ile Halk Bilimcisi ve Şair Mahmut İslamoğlu onuruna şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, Girne Grand Pasha Otel’de yarın akşam saat 19.30’da başlayacak. Halka açık gerçekleşecek etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan bir de sunum yapılacak.



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