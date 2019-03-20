Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103310
ALTIN
228.814
DOLAR
5.4693
STERLİN
7.2236
EURO
6.2098
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
SALAMİS CADDESİNDE PARK KARMAŞASI!
Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası
GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YAKALANAN 15 MÜLTECİYE...
Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı
KİRALIK ARAÇ KOMPLOSUNDA ZANLI SAYISI...
Hırsız üniversite kampüsünde yakalandı
HIRSIZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE YAKALANDI
banner306

Girne Belediyesi, Cahit Ve İslamoğlu Onuruna Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı araştırmacı yazarı ve şair Neriman Cahit ile Halk Bilimcisi ve Şair Mahmut İslamoğlu onuruna şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.

Girne Belediyesi, Cahit Ve İslamoğlu Onuruna Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı araştırmacı yazarı ve şair Neriman Cahit ile Halk Bilimcisi ve Şair Mahmut İslamoğlu onuruna şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Girne Belediyesi, Cahit Ve İslamoğlu Onuruna Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı araştırmacı yazarı ve şair Neriman Cahit ile Halk Bilimcisi ve Şair Mahmut İslamoğlu onuruna şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, Girne Grand Pasha Otel’de yarın akşam saat 19.30’da başlayacak. Halka açık gerçekleşecek etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan bir de sunum yapılacak.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-tek Ile Ktmmob Arasında Isbırligi Protokolu İmzalandı
Kıb-tek Ile Ktmmob Arasında Isbırligi Protokolu İmzalandı
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek
Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi
Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “ikinci Caddenin MahkÛmu” Adlı Oyunu Sahneleyecek
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “ikinci Caddenin MahkÛmu” Adlı Oyunu Sahneleyecek
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği’nden Kadın Ve Sağlık Konulu Konferans...
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği’nden Kadın Ve Sağlık Konulu Konferans...
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yeni Oyunu “hüzün Ana Ve Çocukları” Başlıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yeni Oyunu “hüzün Ana Ve Çocukları” Başlıyor
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolları’ndan Lapta Huzur Evi’ne Ziyaret...
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolları’ndan Lapta Huzur Evi’ne Ziyaret...
Tarım Bakanlığı, Tohumluk Olabilecek Tahıl Çeşitleri İçin Tarla Muayeneleri Yapılacağını Bildirdi
Tarım Bakanlığı, Tohumluk Olabilecek Tahıl Çeşitleri İçin Tarla Muayeneleri Yapılacağını Bildirdi
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim