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Girne Belediyesi “aile Tutumları, Ergenlik Ve Kaygı İle Baş Etme” Konulu Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, ailelere yönelik “Aile tutumları, ergenlik ve kaygı ile baş etme” konulu seminer düzenledi. 

Girne Belediyesi “aile Tutumları, Ergenlik Ve Kaygı İle Baş Etme” Konulu Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, ailelere yönelik “Aile tutumları, ergenlik ve kaygı ile baş etme” konulu seminer düzenledi. 

09 Mart 2020 Pazartesi 12:40
Girne Belediyesi “aile Tutumları, Ergenlik Ve Kaygı İle Baş Etme” Konulu Seminer Düzenledi
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Lefkoşa, 9 Mart 20 : Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, ailelere yönelik “Aile tutumları, ergenlik ve kaygı ile baş etme” konulu seminer düzenledi. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman klinik psikolog Pembe Ardıç ve psikolog Behiye Kaşif, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde yer alan seminere konuşmacı olarak katıldı. 

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi hakkında bilgi verdi.

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Seminerde aile kavramı ele alınırken, aile arası iletişim ve aile tutumlarından bahsedildi. 

Sağlıklı aile yapısı, iletişim için yapılması ve kaçınılması gerekenler hakkında bilgi verilen seminerde, ergenlik döneminin detayları ve bu süreçte kimlik oluşumu konuşuldu. 

Ergenlik döneminin yaşam boyunca en dramatik değişim ve gelişimlerin yaşandığı bir süreç olduğundan bahsedilen seminerde, bu süreçte biyolojik ve psikolojik olarak ciddi etkilerinin olduğunun gözlemlendiği aktarıldı. 

Seminerde ayrıca kaygının yükseldiği bu dönemde akademik başarının etkilenebileceğini ve sınav kaygısı ile baş etme yöntemlerinin neler olabileceği de konuşuldu. 

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI  

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