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Girne Belediye Orkestrası İlk Konserini Perşembe Akşamı Veriyor

Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Yeni kurulan Girne Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserini Perşembe akşamı veriyor.

Girne Belediye Orkestrası İlk Konserini Perşembe Akşamı Veriyor

Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Yeni kurulan Girne Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserini Perşembe akşamı veriyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:04
Girne Belediye Orkestrası İlk Konserini Perşembe Akşamı Veriyor

Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Yeni kurulan Girne Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserini Perşembe akşamı veriyor.

Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20.00’de şef Cemre Seziner yönetiminde verilecek konserde P.I. Tchaikovsky, W.A. Mozart, H.Purcell, G,Caccini, K.Jenkins, G.Bizet, Di Sarli ve G.Faure gibi sanatçıların eserlerini icraa edecek.

ATİK: “BÜYÜK BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ”

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, belediye bünyesinde oda orkestrasının bulunmamasının yıllardır büyük eksikliğini hissettiklerini belirterek, konservaturar mezunu sanatçıların oda orkestrası kurulması fikriyle 2019 yılında başvurduğunu söyledi. 

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Atik, alınan meclis kararıyla oluşturulan orkestranın, 3 aydan beridir çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, ücret almadan çalışma yapan oda orkestrası üyelerine teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ: ÇALIŞMALAR GELİŞEREK DEVAM EDİYOR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması, Taş Heykel Sempozyumu, Kent Müzesi ve Sanat Galerisi gibi birçok farklı alanda ilklere ve yeniliklere imza attıklarını belirtti.

Güngördü, kültür ve sanat konularında çalışmaların gelişerek devam ettiğine işaret ederek, bu kapsamda Girne Belediyesi Oda Orkestrası’nın kurulduğunu ifade etti. Güngördü, ilk konserini gerçekleştirecek oda orkestrasının konserinin ücretsiz olduğunu ve tüm halkımızın davetli olduğunu kaydetti. 

(RU/FEZ)   FOTOĞRAFLI
 

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