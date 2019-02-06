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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çocuklara Kitap Hazırlayanlarla Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı yazarlarını kabul etti. 

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çocuklara Kitap Hazırlayanlarla Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı yazarlarını kabul etti. 

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çocuklara Kitap Hazırlayanlarla Görüştü

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı yazarlarını kabul etti. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Okul Öncesi Koordinatörü Aygün Akyener ile YDÜ Okul Öncesi Öğretim Görevlisi Derya Amca Toklu’yu kabul etti. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin temel amaçlarından birinin çocukları ilkokula donanımlı bir şekilde hazırlamak olduğuna dikkat çekerek, eğlenirken öğrenmeyi sağlayan kitabı hazırlayan Aygün Akyener ile Derya Amca Toklu’yu tebrik etti.

 (AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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