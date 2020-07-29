Girne Belediye Başkanı Gündördü Lıonslar’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü’nü kabul etti.

Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Mukaddes Turan, Başkan Yardımcısı Nurtaç Ayet ve Vatan Lions Kulübü üyeleriyle görüştü.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre yapılan toplantıda, Vatan Lions Kulübü, bölgede yeşil alan yaratılması konusunda Girne Belediye Başkanı Güngördü’den yer talep ederek, görüşme sırasında ayrıca çocuklar ve gençlerle ilgili önlemler alınması, uyarılar hazırlanması konusunda bir takım kararlar alındığını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’nin her zaman sivil toplum örgütlerine destek verdiğini söyledi. Çocukların sanal ortamda bulunan tehlikelerden uzak tutulması gerektiğini ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin de önlem alması gerektiğini belirtti. Bu dönemde belediyecilik anlayışının değiştiğini, belediyenin asli görevlerinin dışında sosyal sorumluluk projelerinde ve uygulamalarında da yer belirtti. Yeşil alan konusunda ellerinden gelen imkanları kendilerine sunacaklarını söyleyen Güngördü, bu konuda birlikte hareket edileceğini kaydetti.

(DOĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI