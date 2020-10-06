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Girne Ada Lions Kulübü Esentepe İlkokulu’na Kitap Ve Oyuncak Bağışladı

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Girne Ada Lions Kulübü Dünya Çocuk Günü nedeniyle; Esentepe İlkokulunda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezindeki öğrencilere oyuncak hediye etti.

06 Ekim 2020 Salı 17:50
Girne Ada Lions Kulübü Esentepe İlkokulu’na Kitap Ve Oyuncak Bağışladı
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Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Girne Ada Lions Kulübü Dünya Çocuk Günü nedeniyle; Esentepe İlkokulunda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezindeki öğrencilere oyuncak hediye etti.

Kulüp açıklamasına göre Girne Ada Lions Kulübü 2020-2021 Hizmet Dönemi Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette hikaye kitapları ve oyuncaklar Esentepe İlkokulu Müdür Vekili Hasan Ergürer'e teslim edildi.

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AKTOPRAK

Kulüp Başkanı Aktoprak ziyarette yaptığı konuşmada, okulların yeniden eğitime başlaması ile Dünya Çocuk Gününü fırsat bilerek, öğrencilerin ilgisini çekeceğine inandıkları hikaye kitapları ve oyuncakları kullanımlarına sunmak istediklerini kaydetti.

(ÖZ/HA)

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