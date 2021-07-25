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Girne Zeytinlik yolunda kaza

Girne Zeytinlik yolu üzerinde bu sabaha karşı saat 00.35 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yayaya çarptı.

25 Temmuz 2021 Pazar 10:21
Girne Zeytinlik yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’ de Zeytinlik yolu üzerinde batı istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (148 mlgr) seyreden Halil Anıl ÇETİNKAYA (E-35) yönetimindeki JD 511 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yaya olarak yol içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’ de sakin Demirkan KOCA’ ya aracının sağ yan kısmı ile çarptı.

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Yayaya çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücü aracının ön kısmı ile toprak sete çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan Demirkan KOCA görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi.

JD 511 plakalı araç sürücüsü Halil Anıl ÇETİNKAYA tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Zeytinlik Yolunda KazaHalil Anıl çetinkaya
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