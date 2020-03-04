Girne Yeni Liman Çemberi trafiğe kapatılacak...

Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi yarın araç trafiğine kapatılacak.
Yeni Liman Çemberi araç trafiğine kapalı olacağı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları istendi.
Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi yarın araç trafiğine kapatılacak.
Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi yarın araç trafiğine kapatılacak.
Yeni Liman Çemberi araç trafiğine kapalı olacağı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları istendi.