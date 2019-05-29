Girne'ye giden turistlerin ilk gördüğü manzara

GİRNE'YE GİDEN TURİSTLERİN İLK GÖRDÜĞÜ MANZARA

Ergün YAHAT

Burası Lefkoşa Girne Boğaz ana yolu,ana yolun kenarlarında çöpler ve işeret levhalarını örten kuru otlar,ana yol içerisinde bulunan refuj icerisinde büyüyüp kuruyan otlar.

Ülkemize özellikle turizim cenneti diye adlandırdığımız güzelim Girne yolu bu şehire gelen turistlerin ilk gördüğü manzara bu.

Ülkemizin kara yolları dairesi ise uyku'da kara yolları dairesinin temizlik amacı ile otobüsü ve personeli çıkar ama nereye bilirmisiniz ağacın gölgesine.