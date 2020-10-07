Girne Yat Limanı'nda bir yatta patlama ve yangın

YATTAKİ DÖRT KİŞİ DENİZE ATLAYARAK KURTULDU, TAMAMEN YANAN YAT BATTI

AKDOĞAN'DA DA BİR ARAZİDE DE YANGIN ÇIKTI

Girne Yat Limanı'ndaki bir yatta patlama oldu, ardından yangın çıktı. Denize atlayan yattaki 4 kişi bir otel personeli ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Yat Limanı'nın 500 metre kuzey doğusunda deniz içinde seyreden Girneli Ömür Erçıka'ya (E-36) ait "Seçil" isimli 6 metrelik içten motorlu yatın motoru, saat 18.30 sıralarında durdu.

Yatın yeniden çalıştırılması için yapılan müdahale sırasında, motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı patlama oldu.

Patlama sonrası yat sahibi Ömür Erçıka ve yatta bulunan diğer kişiler, Benon Selengin (E-29), Rüzgar Erçıka (E-6) ve Pars Ozan (E-6) denize atladı.

Yattaki 4 kişiyi, Lord's Palace Otel Su Sporları personeli Alihan Seçilmiş ile Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yattaki kişilerin tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürüldükleri, Seçil isimli yatın ise tamamen yanarak battığı açıklandı.

AKDOĞAN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan saat 18.00 sıralarında, Akdoğan'ın güney kısmında Atmaca mevkiinde kıraç arazide çıkan yangın sonucu makilik alan ve dere yatağındaki bitki örtüsü yandı.

Yangına, polis itfaiye ve çevre halkı traktörler ve iş makineleriyle müdahale etti.

Saat 20.00 itibarıyla yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.