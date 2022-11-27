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Girne Yarı Maratonu yapıldı
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Girne Yarı Maratonu yapıldı

27 Kasım 2022 Pazar 20:22
Girne Yarı Maratonu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Girne Yarı Maratonu, bugün gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kordonboyu’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde başlayan ve tamamlanan maraton 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride yapıldı.

Elde edilen gelirin Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ikinci etap projesi ve sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri için kullanılacağı etkinlikte,  21 kilometre kategorisi sabah saat 08.00’de, 10 kilometre kategorisi 08.15’te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 10.30’da başladı.

Pandemi nedeniyle 3 yıllık bir aranın ardından gerçekleşen Girne Yarı Maratonu’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından davet edilen Türkiye Atletizm Federasyonu’nun başkanı Fatih Çintimar, yöneticileri ve sporcuları, yerli ve yabancı profesyonel sporcular da katıldı.

Türkiye’de daha önce 400 metre engelli rekorunu kıran, Survivor ’da yarışan Nagehan Karadere de maratonun halk koşusu bölümünde yer alarak katılımcılara destek oldu.

- Ödül töreni bu akşam yapılacak

Girne Yarı Maratonu'nun ödül töreni bu akşam Girne Les Ambassadeurs Otel’de yer alacak. Maratonun 21 ve 10 kilometre kategorilerinde genel klasmanda dereceye girenlere, para ödülü verilecek.

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