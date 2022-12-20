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Girne ve Lefkoşa’daki üç ayrı kazada araçlara çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

20 Aralık 2022 Salı 18:02
Girne ve Lefkoşa’daki üç ayrı kazada araçlara çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen üç ayrı kazada araçlara çarpıp kaçan sürücü tutuklandı. Kazalarda, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün 10.45 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SP 969 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Kaya (E-42) yönetimindeki SJ 923 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp, kaza yerinde durmadan ayrıldı.

-Aracın arka kısmına çarpıp, kaza yerinden ayrıldı

Ortaköy 5’inci sokak üzerinde dün saat 11.15 sıralarında kimliği meçhul sürücü, yine yönetimindeki SP 969 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağdan gelen araçların geçmesi için durup bekleyen Tahir Özdil (E-30) yönetimindeki MK 659 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra kimliği meçhul sürücü, SP 969 plakalı aracı kaza yerinde bırakıp ayrıldı.

-Aracın sağ yan kısmına çarpıp, kaza yerinden ayrıldı

Lefkoşa’da dün saat 11.45 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde, Acil Servis’in doğu kısmında bulunan isimsiz yol üzerinde, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SA 983 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce tek yön seyrettiği sırada, o esnada yolun solundan güney istikametine doğru dönüş yapan ve yoluna devam eden Serdinç Maypa (E-55) yönetimindeki GT 569 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp, kaza yerinde durmadan ayrıldı.

Söz konusu üç ayrı kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturmalar kapsamında, SP 969 ve SA 983 plakalı araçların kazalar esnasındaki sürücüsünün Selçuk Uğur Akyıldız (E-48) olduğu tespit edilerek, bahse konu şahıs aynı gün tutuklandı. Üç kazada da yaralanan olmadı.

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