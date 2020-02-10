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Girne ve Çatalköy’de İki Ani Ölüm

POLİSİYE OLAYLAR

Girne ve Çatalköy’de İki Ani Ölüm

POLİSİYE OLAYLAR

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:04
Girne ve Çatalköy’de İki Ani Ölüm

POLİSİYE OLAYLAR

HIRSIZLIK YAPTIĞI YURT ODASININ BALKONUNDAN DÜŞEREK YARALANAN GENÇ TUTUKLANDI

Girne ve Çatalköy’de dün öğleden sonra iki ani ölüm olayı meydana geldi, iki kişi hayatını kaybetti.

Polis bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında, Çatalköy’de 71 yaşındaki David Campbell Mackenzie Meıklejohn (E) ve saat 17.30’da da Girne’de Netsai Kumıre (K-58) kendi evlerindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

YURT ODASINDAN TELEFON ÇALDI, BALKONDAN DÜŞÜP YARALANDI

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Gazimağusa’da dün saat 04.00’te cep telefonu çaldığı yurt odasının balkonundan dengesini kaybederek düşen 19 yaşındaki genç yaralandı. Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Adı ve soyadının ilk harfleri N.E.O. (E-19) olarak açıklanan genç, Panashe Newton Chirowa’nın kaldığı yurt odasına girerek Chirowa’ya ait Iphone 7 Plus marka cep telefonunu çaldı. Zanlı, odanın balkon kapısı açıp dışarıya çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 4.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. 

N.E.O., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

ERCAN’DAN 39 BİN 500 DOLARLA ÇIKMAK İSTEDİ

Ercan Havalimanı’ndan Para ve Kambiyo Yasası’nın izin verdiği rakamın üzerinde parayla yurt dışına çıkmak isteyen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, A.Ö. (E-43) adlı kişi, dün sabah Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda yasada izin verilen 10 bin Euro veya muadili döviz veya TL’den fazla nakit para olan 39 bin 500 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 16:49
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