Girne Üniversitesi 2020 burs sıralama sınavı için başvurular başladı

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda tamamlamış olan TC vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecek.



BAŞVURULAR ONLİNE VEYA ELDEN YAPILABİLECEK

Açıklamada, toplam 420 burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adayların başvurularını https://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden online olarak veya elden yapabileceği belirtildi.

Elden başvurular için okul tanıtım günlerinde dağıtılacak veya rehber öğretmenlere verilecek formların doldurulması gerektiği vurgulandı.



Sınava kayıt için elden başvuruların en geç 11 Mayıs 2020’de, online başvuruların ise 15 Mayıs 2020’de tamamlanmış olması gerekiyor.



SINAV KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava kayıt için, adayın kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafın yeterli olduğu açıklandı.

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 12 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi yüzde 75’e varan burs imkanı sunuyor.

