Girne Üniversitesi 2020 Burs Sıralama Sınavı ertelendi

Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci sebebiyle daha önce 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan sınavın gününün değiştirildiği ifade edildi.

göre Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na , KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda tamamlamış olan TC vatandaşları başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILABİLECEK

Açıklamada toplam 420 burs kontenjanı için düzenlenecek sınava katılacak adayların başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden online olarak veya bilgilerini 05338552511 numaralı telefona WhatsApp uygulaması üzerinden göndererek yapabileceği belirtildi.

Girne Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na kayıt için son başvuru tarihi 08 Haziran 2020 Pazartesi olarak açıklandı.

ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİSLERİ DÜZENLENECEK

10 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Mağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da kampüse ücretsiz servis hizmeti verilecek.

SINAV KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava kayıt için adayın kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafın yeterli olduğu kaydedildi.

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin de bulunduğu toplam 12 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi %75’e varan burs imkanları sunuyor.