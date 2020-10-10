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Girne Turizm Limanı'nda bir teknede kaçak mallar ele geçirildi

Çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi..

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:17
Girne Turizm Limanı'nda bir teknede kaçak mallar ele geçirildi
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Bugün saat 07:30 sıralarında,  Girne Turizm Limanından ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından  operasyon düzenlendi.

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Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı  H.Ç. (E-30), teknede yolcu olarak bulunan A.Y. (E-53) ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru S.Ç.(E-43) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Turizm LimanıGümrüğe Beyan Edilmemiş MallarGümrük Yasasına Aykırı Hareket
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