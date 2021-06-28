Girne – Tatlısu yolunda feci kaza!

Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında gece saat 01.20 raddelerinde Tatlısu istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Bertan Yeler yönetimindeki NM 661 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada alkollü içki tesiri altında (145 mlgr) karşı istikametten gelmekte olan 51 yaşındaki Birol Kaki yönetimindeki NV 007 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

BERTAN YELER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan Yeler kaza yerinde almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yine kazada NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol Kaki ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Jacquline Amanda Duba yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Jacquline Amanda Duba Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken Birol Kaki ise Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.