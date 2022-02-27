Girne - Tatlısu Anayolu’nda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan araç sürücüsü Gürkan Çetin ağır yaralanarak kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kontrol altına alındı.

Yaralanan diğer araç sürücüsü Derek Andrew Rogers ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altında.

Kaza, Gürkan Çetin’in (E-42) yönetimindeki EP 247 plakalı araç ile Tatlısu istikametinde seyrederken, Esentepe yol kavşağından Esentepe’ye dönüşü sırasımda Tatlısu-Girne istikametinde seyreden Derek Andrew Rogers (E-49) yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ZÜMRÜTKÖY’DE YANGIN…

Zümrütköy Bahçeler Bölgesi’nde Özkan Uysaler’e ait ahşap bahçe kulübesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda kulübe ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan ve bir limon ağacı, bir zeytin ağacı ve bir bağ üzümünün de kısmen yandığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.