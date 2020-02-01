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Girne Müzesi’ne dönüştürülmekte olan binada ilk etkinlik

Girne Belediyesi tarafından, müzeye dönüştürülmekte olan KTBK Lojistik Destek Grup Komutanlığı eski binasında, ilk etkinlik dün akşam yapıldı.

Girne Müzesi’ne dönüştürülmekte olan binada ilk etkinlik

Girne Belediyesi tarafından, müzeye dönüştürülmekte olan KTBK Lojistik Destek Grup Komutanlığı eski binasında, ilk etkinlik dün akşam yapıldı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:20
Girne Müzesi’ne dönüştürülmekte olan binada ilk etkinlik

RESTORE EDİLİP MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMEKTE OLAN TARİHİ BİNADA “BAŞLANGIÇ” İSİMLİ SERGİ AÇILDI

Girne Belediyesi tarafından, müzeye dönüştürülmekte olan KTBK Lojistik Destek Grup Komutanlığı eski binasında, ilk etkinlik dün akşam yapıldı. 

Restorasyonu tamamlandıktan sonra Girne Müzesi olarak hizmet verecek binada, 17 sanatçının resim heykel ve seramik eserlerinden oluşan “Başlangıç” isimli sergi dün akşam açıldı.

Dün akşamki etkinlik, “Yüzyıllık Tarihi Bina Hayat Buluyor” temasıyla yapıldı. 

SERGİ 7 ŞUBAT’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim isimli sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 7 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında bugün ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

GÜNGÖRDÜ: “1 MİLYON EURO HARCADIK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de kent müzesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, müzeyi hayata geçirmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

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Belediye olarak, 2016 yılı Haziran ayında müze çalıştayı yaptıklarını dile getiren Güngördü, çalıştayın ardından 2017 yılında askeri birliklerle resmi protokol imzalayarak, 20 adet lojman ve 700 metrekarelik askeri mutfak inşa etme karşılığında 1 milyon Euro harcayarak tarihi binayı devraldıklarını kaydetti. 

“ENVANTER OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI”

Nidai Güngördü, tarihi binanın Girne Müzesi’ne dönüştürülmesi aşamasında yazar ve yönetmen Ferhat Atik ve Girne Müzesi Proje Koordinatörü Misli Kadıoğlu’nun büyük katkıları olduğunu belirterek teşekkür etti.

Ferhat Atik’in, Türkiye ve Londra’daki müzeleri incelediğini, müze senaryolarını yazmaya başladığını anlatan Güngördü, bilgi toplandığını, envanter oluşturulmaya başlandığını aktardı. 

“MÜZEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN KATKI BEKLİYORUZ”

Güngördü, vatandaşlardan evlerinde bulunan 1974 öncesinde Girne’ye ait, fotoğraflar, çeşitli objeleri kendilerine ulaştırmalarını, iş insanları ve siyasilerin de müzenin hayata geçmesine maddi manevi kaktı koymasını istedi. Müzenin hayat bulmasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin de kendilerine yol göstereceğini ifade eden Güngördü, kış öncesinde çatısı güvenli hale getirilen ve restorasyon çalışmaları süren müzeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

BİNA, 70 YIL GİRNE METROPOLİTLİĞİ YAPTI

Güngördü’nün konuşmasının ardından sergiye eserleriyle katkı koyan sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Açılışta ayrıca Girne Belediyesi Oda Orkestrası müzik dinletisi gerçekleştirdi. 

1906 yılında inşa edilen, Ortodoks Hristiyanlar için eğitimci yetiştiren ve bölgesel bir yönetim merkezi olan bina 70 yıl Girne Metropolitliğine, 1974 yılından sonra ise askeri birliklere hizmet etmişti.

Son Güncelleme: 01.02.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
Girne Müzesi
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