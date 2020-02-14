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Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı

Girne Belediyesi, “Başlangıç” adlı sergi ile tanıttığı Girne Müzesi’nin çalışmalarına başladı.

Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı

Girne Belediyesi, “Başlangıç” adlı sergi ile tanıttığı Girne Müzesi’nin çalışmalarına başladı.

14 Şubat 2020 Cuma 09:10
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı

Henüz tadilatı yapılmadan önce binada sergi açarak bir ilke imza atan Girne Belediyesi, müzenin tadilatı ve tasarımı için çalışmalarını başlattı.

Girne Müzesini halkımıza armağan edeceğiz” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

En geç 20 ayda hizmete girecek

Yapılan çalışmalarda, müzenin sergileneceği alanlar üzerine planlamalar yapılırken bir yandan da senaryolarını Yazar Ferhat Atik’in yazmakta olduğu müzenin, sergileme tasarımları ve gezi alanları çalışılmaya başlandı.

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KKTC’de ve tüm Ada’da bir ilk olarak planlanan müze, 6,500 metre kare alan içindeki 1,600 metrekarelik bir binada düzenleniyor. 1906 yılından bu yana varlığını sürdüren Girne Müzesi Binası ise, kendi başına bir tarihi yansıtıyor.

Müzenin yapım koordinasyonunu Misli Kadıoğlu’nun yürüttüğü müze; türünde ve kapsamında ilkleri içerecek olup, en geç 20 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Hayaldi, gerçeğe dönüşüyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, onlarca yıldır Girne’ye ve tüm ülkeye hatta tüm Ada’ya örnek bir müze yapmayı hayal ettiğini aktarırken, bu hayalin gerçeğe dönüşmek üzere olmasından duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Güngördü’nün çalışmalar ile ilgili verdiği bilgiler şöyle:

“Onlarca yıldır, elimden geldiğince koleksiyon biriktirmeye çalıştım. Hep bir müze hayalim vardı. Bunun için yıllardır Meclis Üyelerimizle birlikte mücadele vermekteyiz. Başardık ve hayal ettiğim gibi bir binada çalışmaları başlattık. Çalışmalar hızla ilerliyor. Tüm amacımız, Girne'mize ve ülkemize, adından heryerde söz ettirecek yaşayan bir müze kazandırmaktır. Projenin senaryolarını ve araştırmalarını sürdüren hocamız Ferhat Atik ve başından bu yana projeyi koordine eden Misli Kadıoğlu ile birlikte bir çok ziyaret ve gözlem gerçekleştirdik.Tüm bu tecrübeler müzeye yansıyacak. Ayrıca müzemizin uluslararası standartlara uygun olması da önceliklerimiz arasında. Bizlere destek veren müzebilimci ve mimarlarımız mevcut. Onlarla yaptığımız çalışma toplantıları ile de tüm süreç planlanmış durumdadır. Tüm halkımızla her aşamasını paylaşmak istediğim müzemizi, elbette öncelikle halkımıza armağan ve emanet edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Girne Müzesi
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