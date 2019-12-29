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Girne-Lefkoşa yolunda kaza!

Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün saat 17:15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Girne-Lefkoşa yolunda kaza!

Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün saat 17:15 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

29 Aralık 2019 Pazar 19:45
Girne-Lefkoşa yolunda kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza şu şekilde meydana geldi:

“29.12.2019 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde Olbia Sitesi önlerinde, Mustafa Çetrez (E-42), yönetimindeki HP 634 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın durmak için yavaşladığı sırada önündeki araca çarpmamak için sağ şeride geçmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce orta refüje ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durmuştur.

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Akabinde yine Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki ZNU 557 plakalı araç ile seyreden Murat Çayır (E-35), kaza olduğu için durmak zorunda kalan Mustafa Dolgun (E-32) yönetimindeki HK 431 plakalı araca çarptıktan sonra yoluna devam edip önceden kaza yapan HP 634 plakalı araca çarpmıştır.

Kiralık aracın (ZNU 557) kendisine çarpmasının etkisiyle ileriye doğru savrulan HK 431 plakalı araç ise kazadan dolayı yardım için duran başka bir araçtan inip orada bulunan Ahmet Berk Atakan (E-15)’a çarpıp adı edileni bariyerlere sıkıştırmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ahmet Berk Atakan ve HP 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çetrez ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lütfiye Çetrez (K-15) kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Girne Lefkoşa Yolu Kaza
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