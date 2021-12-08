Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza

Alkollü içki tesiri altındaki (156mlgr) 24 yaşındaki Adnan Dilim, gece 01.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 15-16’ncı kilometreleri arasında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, yönetimindeki HM 659 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara aracının sol ön kısmı ile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra duvara sürünerek durması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.
21 YAŞINDAKİ YASEMİN YILMAZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Yasemin Yılmaz aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Adnan Dilim tutuklandı.