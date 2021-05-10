Girne-Lefkoşa Anayolu’nda araç yangını

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın, bu sabah Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz mevkiinde, Abdallah Khaled Elshebli yönetimindeki FG 370 plakalı salon aracın seyir halindeyken motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı, ön ve iç kısmı yandı, ön camları ısıdan patladı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



