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Girne Lapta'da muhteşem gala akşamı

10 Ekim 2021 Pazar 20:44
Girne Lapta'da muhteşem gala akşamı

GİRNE LAPTA'DA MUHTEŞEM GALA AKŞAMI

Ergün YAHAT

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Lapta beldesi kültür ve dayanışma derneği Laptaya dönüş tarihleri olan 9 Ekim tarihinde öncülüğünü Sultan Dolmacı Keskinel'in yaptığı Lapta Belgeselinin müthiş bir gala gecesi yapıldı.

Gala gecesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanında yanında Lapta belediye başkanı Mustafa Aktuğ Girne kaymakamı Sinan Güneş yanında çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernekten yapılan açıklamada katkıları koyanlara teşekkür belgeleri yanında teşekkür mesajı sosyal medyadan verildi .

Lambusadan Laptaya belgeselini seslendiren Ahmet Sunisi 'ye Tarihin tanikları'nı seslendiren Amber Eker'e Mavi filim ekibi Derya&Ali Atemer ve Orçun beye Konuşmacılar Taner Erginel,Nidai Keleş,Şenay Adali, Emine Dolmaci,i Fevziye Sağdıç,Aysel uçkan, Suzan Aktug,Suna& Orhan Dolmaci,Halil Burukhan,Fethi Özbogaç,Hüseyin Ruso,Dervisali Özersoy,Hasan Dolmacı,İjlal Atiker,Sıdıka Ruso ya Şiirleri ile renk katan Aycan Sarachoglou ,Zafer muhtarogluna Lapta Esintileri korosu ve Şef Ersin Tünay'a Davetimize icabet eden Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ Girne kaymakamı Sinan Güneş MEB Talim Terbiye müdürü Murad Aktug Beyarmudu belediyesi TSM Korosu ÇMD korosu Projeksiyonu ile Birhan Arap Ses sistemi ile Ahmet Sunisi Geceyi görüntüleyen Ylham Hallyyev Ve Her zaman yanımda olan bize maddi ve manevi destek veren Hikmet Kaynarca Bu gecenin gösterimi için bize şato Lambusa nin salonunu veren Serhat Akpınar Ve siz değerli Halk"a çok çok teşekkür ederim. Birlikten kuvvet doğar ,kuvvetten güzel işler olur. herşey Lapta için.

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