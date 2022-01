Girne Kolejleri çağdaş ve vizyoner yapısı ile yabancı dilden sosyal, kültürel, spor ve sanatsal alanlarda büyüyerek hızla ilerliyor. İstanbul, Ankara, Afyon, Urfa, Fethiye, Batman, Diyarbakır ve son olarak olarak Van’da bulunan Girne Kolejleri Kampüsleri ile bünyesine yeni öğrenciler katmaya devam ediyor.

“MUTLU YÖNETİCİ, MUTLU ÖĞRETMEN VE MUTLU ÖĞRENCİLER”

GAU Farnchise Koordinatörlüğü’nden ziyaret kapsamında konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle söylendi:

“GAÜ adına yapmış olduğumuz Girne Kolejleri Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörlüğü’nün de eşlik ettiği “Girne Kolejleri 2021 Eğitim Ziyaretleri” kapsamında kampüslerimizde; Üniversite ile ilgili işbirlikleri, eğitim kalitesinin sürdürülebilmesi ve daha üst seviyelere taşınabilmesi yönünde görüşmelere yer verirken öğrenciler ve öğretmelerle de eğitime dair görüşmelerde bulunuldu. Ziyaretteki en dikkat çeken unsur yöneticisinden öğrencisine kadar Girne Koleji çatısındaki tüm bireylerin, enerjik, birlikte ve mutlu olması ve mutlu görünmesiydi. Mutlu yönetici, mutlu öğretmen ve mutlu öğrenciler. Bu yüzden Girne Kolejlerinde başarı kaçınılmaz oluyor. İlerleyen yıllar da bunun meyvelerini daha net göreceğiz.

Türkiye’de Eğitimde bir çok ödüle layık görülmüş olan bu yapının arkasında ise güçlü, donanımlı, inançlı her biri alanında uzman bir eğitim ekibi bulunmakta. Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun liderliğinde Girne Kolejleri CEO’muz Dilek Cambazoğlu ve güçlü ekibi, yarının beklentilerini belirleyip, bulunduğumuz zamana değil, geleceğin yetişkinlerinin zamanına göre tasarımlarla hazırlamış oldukları program ve yaklaşımlarla hem akademik hem de sanatsal, sportif, sosyal yönden de güçlü imkan ve olanaklarla kurgulamış oldukları sistemle Kıbrıs yerleşkesinde bulunan Amerikan Kolej’in uluslararası eğitim sistemini de entegre ederek tüm kampüslerimizin eğitim kalitesinin birlikteliğini ve sürekliliğini profesyonel bir şekilde yürütmektedirler.

ANKARA YENİMAHALLE KAMPÜSÜMÜZ BU YIL YILIN EN İYİ MİMARİSİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIR

“Kampüslerimiz eğitim niteliğinin yanı sıra fiziki yapıları ile Kıbrıs’ta olduğu gibi dikkat çekmektedir. İçerisinde buz pateninden, yüzme havuzlarına, laboratuvarlardan, konferans salonlarına, atölyelerden, sportif alanlara kadar her ayrıntısı düşünülerek tasarlanmış ve ayrıca kendini eğitime adamış yönetici ve öğretmenleri de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle Ankara Yenimahalle Kampüsümüz bu yıl Yılın En İyi Mimarisi ödülünü almıştır. Yine aynı şekilde Afyon Kampüsümüz de aynı potansiyele sahip bir kampüsümüzdür.

AMACIMIZ BATIDAN DOĞUYA, KUZEYDEN GÜNEYE TÜM ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYA KİMLİĞİYLE BULUŞMA FIRSATI YAKALAMASIDIR

Ziyaretler sonrası İstanbul Genel Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz toplantılarda ise yapıyı genişletirken alt yapısının daha da sağlam olması adına ileriye yönelik yeni dünya modeline uygun ve yeni fikirler üzerine görüşürken Girne Kolejlerinin en büyük avantajı olan üniversitemizdeki hem kültürel hem de akademik çeşitliliğin üzerinde durulmuştur. Bizlerin görevi Girne Kolejleri ile bu çeşitlilik ve imkânların çocuklarımıza ve gençlerimize daha kolay ulaşılır olmasıdır. Üniversite olarak yapmış olduğumuz eğitim ziyaretlerimiz devam ederken, her geçen gün yeni oluşumlar Türkiye’nin her bölgesine yayılmaya devam etmektedir. Hedefimiz Türkiye’de her ile bir Girne Koleji, amacımız ise Batısından Doğusuna, Kuzeyinden Güneyine tüm çocuklarımızın sınırları aşması ve dünya kimliğiyle buluşma fırsatı yakalamasıdır.”