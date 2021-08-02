Girne Koleji “Yeni dünya insanının başarı yolculuğuna” odaklandı

CEO Cambazoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı etkileyen Pandemi sürecinden sonra eğitimde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme biçimlerine uygun müfredat çalışmaları yapılandırılarak sisteme dahil edilecek. Bizler Girne Koleji olarak bu bağlamda Müze’de Eğitim başlığını yanımıza aldık. Aslında hep bildiğimiz ama pandemi ile birlikte yoğun bir şekilde hayatımızın içine giren hijyen eğitimi ile ilgili çalışmalar periyodik aralıklarla yapılmaya devam edecek ve konunun unutulmaması adına sitem içinde hep kalacak. Okul alanları yeni normale göre düzenlenip planlanacak. Online çalışmalar artık kalıcı olarak okulların sistemine entegre olacak. Toplantıların ve hafta içi kursların/etütlerin bir kısmı online olarak yapılmaya devam edecek. Uygulamalı dersler planlanırken yeni normale ve ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirilip hayata geçirilecek” dedi.

“Girne Koleji olarak Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğu’na odaklandıklarını belirten Cambazoğlu, “Bizim kurum olarak eğitim çerçevemizi Dünya Kimliği, Etkili İletişim, Bütünsel Tasarım ve Yaratıcı Bakış Açısı Oluşturuyor. Bu çerçeve doğrultusunda; Dünyada değişen öğrenme ekosisteminde, yeni nesil öğrenme kültürünü oluştururken kullanılacak ve öğrencilerin kazanması gereken birtakım beceriler var. Bunlara 21. YY becerileri de diyoruz”:

Teknoloji Okuryazarlığı; Çocuklarımızın, çağımızda ve gelecekte ihtiyaç duyulacak teknolojileri en iyi şekilde kullanacak, hayatlarını kolaylaştıracak biçimde faydalanacak ve teknoloji üretebilecek bireyler haline gelmeleri.. Biz Girne Koleji olarak Anaokulu itibari ile robotik kodlama derslerine, ders programımızda yer veriyoruz.

Araştırma-Sorgulama; Üst düzey düşünme becerilerinin tamamının süreçlerinde yer alan araştırma ve sorgulama yetkinlikleri çocuklarımıza okullarımızın tüm kademelerinde kazandırılır ve geliştirilir.

Öğrenciler İçin Öz Düzenleme Becerisi; Öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştirerek kendi öğrenme süreçlerini yürütebilmeleri oldukça önemlidir.

İnovasyon ve Yaratıcılık; Çocuklarımızın hayatlarının her alanında yeniliği arayan, inovatif düşünme becerilerine sahip, özgün eserler ortaya koyabilen bireyler olarak yetişmeleri için temel bir özellik olacaktır.

Değişim Yönetimi; Şüphesiz en kritik becerilerden biridir. Özellikle pandemi sürecinde çalışanların ve liderlerin değişime açık olmaları ve değişimi yönetmede usta olmaları gerekmektedir.

Akademik Başarı ve Yabancı Dil; Çocuklarımızın okuduğunu anlama, fen okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı gibi temel alanlarda başarılı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli temel ve ileri seviye dersleri sunuyoruz.

Bu amaçla ders başarısını ve sınav başarısını bütüncül-gerçekçi bir biçimde ele alıyor, öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası merkezi sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızı aynı zamanda en az iki yabancı dilde, bu dilin uluslararası olarak tanınmış yeterliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Girne Koleji olarak biz kurumlarımızda, ders tasarımlarını oluştururken içeriği doğru eğitim teknolojisi ile bütünleştiriyoruz.

• Yapay zeka tabanlı online eğitim platformları,

• Oyunlaştırılmış eğitim araçları,

• Dijital Okuryazarlık dersleri,

• Robotik-kodlama dersleri,

• Bilim ve teknoloji dersleri

gibi dersler ile sadece sınıf ortamında değil ev ortamında da senkron ve asenkron yaklaşımla teknolojiyi içerikle bütünleştiriyoruz.