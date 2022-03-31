Girne Koleji Ceo'su Dilek Cambazoğlu: ‘Metaverse’in kapılarını öğrencilerimize açmayı hedefliyoruz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim kayıt dönemi ile ilgili açıklamada bulunarak Metaverse’in eğitime olan etkilerini değerlendirdi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FARKLI BÖLGELERDEN AİLEMİZE KATILACAK OKULLAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“21. yy’ın hayatımıza kattığı yeni teknolojilerin de yardımıyla teknoloji destekli ve insan odaklı yeni nesil bir öğrenme kültürüyle başarıyı tanımlamaya devam edeceğiz” diye konuşan Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, yurt dışında büyüme hedeflerine yönelik de bilgi verdi. Metaverse’in eğitime etkilerini de değerlendiren Cambazoğlu, bu sanal dünyanın kapılarını da öğrencilerine açacaklarını söyledi.

2022-2023 Eğitim – Öğretim kayıt dönemi ile ilgili açıklamada bulunan Cambazoğlu, “Girne Koleji olarak henüz serüvenimizin 2. yılını yaşarken toplamda 9 Kampüs, 33 Okul sayısına ulaşmış olmanın gururunu taşımaktayız. İstanbul/Çekmeköy, İstanbul/Sancaktepe, Ankara/Yenimahalle, Afyonkarahisar, Muğla/Fethiye, Batman ve Şanlıurfa’da eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken, geçtiğimiz aylarda ailemize Diyarbakır ve Van illerimiz de katıldı. Önümüzdeki dönemde de farklı bölgelerden ailemize katılacak okullar ile büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde 2 uluslararası okulumuz daha bulunmakta. Bununla birlikte yakın zamanda duyuracağımız yurtdışında yürütmekte olduğumuz bir okul projemizin de olumlu yönde ilerlediğini ve böylelikle hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü belirtmek isterim” dedi.

Cambazoğlu ayrıca, “Kısa vade planlarımız arasında; yalnızca Girne Koleji Anaokulları (Bağımsız Anaokulları) ismine yatırım yaparak anaokulu özelinde çalışmalar yürütmek ve Girne Amerikan Dil Kurslarımıza yönelik çalışmalarla şu an 4 olan dil kurslarımızın sayısını Türkiye’de ilk 3’e taşımak da var. Bununla birlikte tüm okullarımızda yeni dönem erken kayıt çalışmaları başladı ve okullarımızdaki veli/öğrenci memnuniyet oranı kayıtlarımıza da yansımakta. Bu anlamda tüm velilerimize kurumlarımıza duydukları güven ve ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde belirtti.

“ÖĞRETMEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİNİ TAM ANLAMIYLA YİTİRMEDEN BU SANAL DÜNYANIN KAPILARINI DA ÖĞRENCİLERİMİZE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

Metaverse kavramının eğitim sektörüne etkileri hakkında da açıklamalarda bulunan Cambazoğlu, “Metaverse, artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla çevrimiçi ve 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse ile ilgili açıklamalar ve gelişmeler gösteriyor ki sanal toplum dünya içindeki kurguda her şeyin merkezinde yer alacak. Özellikle eğitim sektöründeki uygulamaya dayalı eğitimlerde, içeriğe ve senaryoya bağlı, kullanıcı etkileşimli öğrenmelerde büyük bir paya sahiptir. Gerçek bir senaryo içinde çalışmanın yarattığı motivasyon unsuru öğrenmeyi hem hızlandıracak hem de kalıcılığını arttıracaktır. Bunun yanında dijital olmasının getirdiği pek çok olası senaryo üzerine çalışabilme ve zamandan, mekandan, bütçeden tasarruf etme gibi birçok avantajı da bulunmaktadır. Özellikle Covid 19 sonrasında insanlar, var olan ihtiyaçlarını kaygılarından uzak bir şekilde gidermek istemektedir. Bu da dünyanın benzerinin oluşturulma ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Güney Kore devletinin 500 firmayı bu alanda çalışması için motive etmesi ve bunu ulusal bir strateji ile yürütmesi ülkemiz için de örnek olmalıdır. Metaverse ifade edildiği gibi sadece bir sanal veya artırılmış gerçeklik ortamı değil, her şeyi içinde barındıracak kullanıcı etkileşimi olan, sanal bir dünyadır. Öğretmen faktörünün etkisini tam anlamıyla yitirmeden bu sanal dünyanın kapılarını da öğrencilerimize açmayı hedefliyoruz” dedi.